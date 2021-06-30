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«Это было больно»: житель Подмосковья рассказал, зачем кастрировал себя

Илья Ашуров

Общество
«Это было больно»: житель Подмосковья рассказал, зачем кастрировал себя
Фото: vk/yulia_the_wolfess

Подмосковные медики спасли 31-летнего пациента с рваной раной в области паха. Мужчина, как он сам рассказал «Вечерней Москве», пытался в домашних условиях кастрировать себя.

Пострадавшего зовут Юрий, однако он просит называть его Юлией и писать о нем как о лице женского пола.

Юлия долго скрывала свои желания и только недавно рассказала о них родителям.

— Они знают о том, что я девушка. Боятся, конечно, немного, но в целом поддерживают, — говорит она.

«Это было больно»: житель Подмосковья рассказал, зачем кастрировал себяФото: из личного архива/Юрий слева. Его парень справа

Юлия живет с парнем в частном доме и планирует стать домохозяйкой. С недавних пор она носит женскую одежду, а чтобы избавиться от первичных половых признаков, Юлия уже два месяца пьет гормоны.

— Конечно, мало времени прошло, но уже лучше! У меня обострились чувства и восприятие. Волос на теле стало меньше, начала расти грудь, — делится собеседница «ВМ».

Недавно она купила скальпель, обезболивающий препарат и нитки. Вечером 27 июня девушка решила, что хочет «раз и навсегда изменить себя».

— Это было больно. «Лидокаина» не хватило, — пожаловалась она.

По словам Юлии, от боли она так сжимала челюсти, что сломала зуб.

Несмотря на это, девушка попыталась зашить рану — ничего не вышло из-за сильного кровотечения. Пришлось вызывать скорую помощь.

— В больнице меня прооперировали и зашили рану, — рассказала Юлия.

По словам Юлии, больше она не будет «экспериментировать дома» и в следующем году отправится в Таиланд, чтобы «наконец поменять пол». Также она призналась, что ей очень тяжело жить в мужском теле и слышать мужское имя.

— Я просто устала прятаться, — заключила она.

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