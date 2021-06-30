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Названы победители в розыгрыше автомобилей среди вакцинированных в Москве

Иван Юминов

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Названы победители в розыгрыше автомобилей среди вакцинированных в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Пять автомобилей марки Renault Logan разыграли среди москвичей, которые получили первую дозу вакцины от коронавируса с 21 по 27 июня.

Число участников, по сравнению с прошлой неделей, выросло почти в два раза до 343 263 человек. Генератор случайных чисел выбрал Андрея Валерьевича, Павла Владимировича, Елену Александровну, Николая Валерьевича и Амину Ермековну.

В прямом эфире объявили только имена и отчества победителей, а также их последние четыре цифры полиса, отмечает ТАСС.

Решение о запуске дополнительной программы стимулирования вакцинации принял мэр Москвы Сергей Собянин. Результаты будут объявляться каждую среду начиная с 23 июня в эфире телеканала «Москва 24». Главным выигрышем для вакцинированных, по словам главы города, по-прежнему останется здоровье.

Проверить выигрыш можно с помощью специального сервиса на портале mos.ru. Для этого потребуется ввести номер полиса ОМС или серию и номер паспорта.

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