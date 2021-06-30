«Живите для себя»: бывшая жена Тарасова нелестно высказалась о семейной жизни

Фото: instagram/tarasov23

Российский футболит и блогер Дмитрий Тарасов призвал подписчиков поддержать его марафон по счастливым отношениям. Об этом он написал в своем Instagram.

— Каждый человек мечтает о счастливой семье, и неважно, сколько у него было браков, — отметил спортсмен.

Вместе с тем далеко не все поддержали инициативу блогера. Некоторые отнеслись к ней с иронией. В частности, первая жена футболиста, Оксана Тарасова не осталась в стороне и резко высказалась о семейных ценностях и предназначении женщины.

— Помимо бестактных вопросов про татуировки, в моем рейтинге лидируют еще и такие: «Почему ты снова не вышла замуж?», «Наверное, никто не берет?». Я театрально закатываю глаза, тяжело вздыхаю и отвечаю: «Когда мне надоест жить хорошо, обязательно выйду и буду мучиться, как все!», — написала она в своем блоге.

Девушка добавила, что не считает замужество и рождение самоцелью женщины. По ее мнению, куда важнее пребывать в гармонии с собой.

— Если вы уверены, что достигнете счастья только после вступления в брак или деторождения — вперед. Если нет — оставьте эту затею, живите для себя, развивайтесь, наслаждайтесь моментом, — добавила Оксана Тарасова.

Она отметила, что ей довелось побывать «по обе стороны баррикад» и на второй находиться гораздо комфортнее.