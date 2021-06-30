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Широков заявил, что заседание техкомитета РФС похоже на «Смехопанораму»

Юлия Павлушова

Спорт
Широков заявил, что заседание техкомитета РФС похоже на «Смехопанораму»
Фото: РИА Новости

Бывший капитан сборной России по футболу и игрок петербургского «Зенита» Роман Широков раскритиковал выводы технического комитета РФС. Об этом спортсмен высказался в среду, 30 июня.

Представители организации на последнем заседании признали работу тренера сборной Станислава Черчесова на Евро-2020 неудовлетворительной. Вместе с тем они выразили доверие наставнику футболистов.

— Все сводится к тому, что виноваты игроки. Они ведь не смогли воплотить в жизнь гениальную мысль этого тренера. Раньше была передача «Смехопанорама», — сказал по этому поводу Роман Широков.

Спортсмен добавил, что на минувшем заседании технический комитет «выдал именно это», пишет ФАН.

Сборная России по футболу вылетела с Евро-2020, заняв последнее место в группе. Станислав Черчесов возглавляет национальную команду с августа 2016 года, его контракт действует до 30 декабря 2022 года.

В четвертьфинале турнира состоятся игры Швейцария — Испания, Бельгия — Италия, Чехия — Дания, а также Украина — Англия.

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