Роскомнадзор предупредил о блокировке еще шести сервисов VPN в России

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Роскомнадзор может заблокировать в России еще шесть сервисов VPN, которые позволяют обходить блокировки интернет-ресурсов. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства в среду, 30 июня.

В Роскомнадзоре призвали российские ведомства проинформировать Центр мониторинга управления сетями связи общего пользования (ЦМУ ССОП) об использовании сервисов VPN.

Проверку будут проводить по таким сервисам, как Hola!VPN, Nord VPN, Speedify VPN, KeepSolid VPN Unlimited, IPVanish VPN, ExpressVPN.

Ведомства должны будут предупредить ЦМУ ССОП, если соответствующие сервис VPN используют для «обеспечения работы технологических процессов предприятий и организаций», пишет ТАСС.

Ранее Роскомнадзор ограничил использование в России сервисов VyprVPN и Opera VPN. В ведомстве уточнили, что угрозу в данных сервисах VPN увидело правительство. При этом компании, которые используют VPN в «технологических процессах», смогут пользоваться сервисами, так как они нужны корпорациям в работе, уточняли в Роскомнадзоре.