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Росстат сообщил о росте реальных зарплат россиян

Анастасия Волоснова

Финансы
Росстат сообщил о росте реальных зарплат россиян
Фото: Пресс-служба Госдумы

В апреле 2021 года рост заработной платы в реальном выражении в России составил 7,8 процента. Об этом говорится на сайте Росстата.

В марте уровень зарплат повысился на 1,8 процента, в феврале — на два процента, в январе — на 0,1 процента. В апреле 2021 года средняя зарплата россиян выросла до 56 614 рублей.

За период с января по апрель текущего года зарплаты в реальном выражении увеличились на 2,9 процента по сравнению с данными прошлого года.

Уточняется, что повышение показателей произошло из-за падения зарплат весной 2020 года на фоне пандемии коронавируса. В апреле прошлого года зарплаты россиян упали на два процента по сравнению с 2019 годом.

Ранее аналитики назвали профессии с самой высокой зарплатой в России. Так, одна из самых высокооплачиваемых должностей — технический директор в сфере IT. Специалисты в данной области в среднем получают 183 тысячи рублей в месяц, а предложения на рынке труда колеблются от 135 до 327 тысяч рублей.

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