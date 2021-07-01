Два памятника Петру I отремонтируют в столице в 2022-2023 годах

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Два памятника первому российскому императору Петру I отремонтируют в столице в 2022-2023 годах. Поверхности монументов очистят от загрязнений, устранят на них трещины и другие дефекты, а также обработают специальными защитными составами. Оба объекта были установленыв честь 300-летия российского флота, которое отмечалось в 1996 году.

Первый из них установлен на искусственном острове на стрелке Москвы-реки и Водоотводного канала. Высота сооружения на Берсеневской набережной возле дома номер 6 составляет 98 метров — это один из самых высоких памятников в России.

Второй установлен на Измайловском острове в центре Серебряно-Виноградного пруда и находится на территории музея-заповедника «Измайлово». Его высота составляет 4 метра.

— Мы запланировали комплексный ремонт памятников выдающемуся российскому императору-реформатору Петру I. В настоящий момент специалисты заканчивают разработку проектов будущих ремонтных работ. Однако уже сейчас можно сказать, что мастерам предстоит очистить монументы от коррозии, устранить дефекты (сколы и трещины) и восстановить утраченные архитектурные элементы. Затем поверхности памятников обработают специальными составами, которые будут защищать их от воздействия атмосферных осадков и загрязнений, — сообщил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Их ремонт запланирован на 2022-2023 годы.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/mos.ru

Памятник на Берсеневской набережной был спроектирован Зурабом Церетели и установлен в 1997 году. Он получил название«В ознаменование 300-летия российского флота».

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/mos.ru

Памятник императору в Измайлове открылся в 1998 году. О его создании попросила группа моряков. Памятник создал скульптор Лев Кербель, а архитектурный проект представил архитектор Георгий Лебедев, отмечает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось об открытии в Новой Москве памятника Герою Семену Федотову.Он прошел Великую Отечественную войну с первого до последнего дня, был тяжело ранен в ходе обороны Москвы. А осенью 1944 года под его командованием бойцы блестяще форсировали реку Тиса в Венгрии, сообщил депутат Госдумы России Дмитрий Саблин.