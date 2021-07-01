Новые правила для въезда грузовиков свыше 3,5 тонны начали действовать в Москве

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Для грузовиков массой свыше 3,5 тонны начала действовать новая пропускная система въезда в столицу. Теперь они не смогут передвигаться по МКАД, а должны двигаться транзитом только по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД), трассам А107 и А108. Об этом в четверг, 1 июля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта города Москвы.

Исключениями станут те большегрузы, у которых конечная точка назначения находится на территории, прилегающей к внешней стороне МКАД. Они должны получить для въезда туда специальный пропуск. Такие пропуска до 1 января 2022 года по упрощенному пакету документов могут получить грузовики, которые тяжелее 3,5 тонны, но легче 12 тонн. Для получения пропуска не нужен паспорт транспортного средства, услуга является бесплатной. Ею можно воспользоваться на mos.ru.

— Заявитель может установить срок начала действия разового пропуска за день до того, как его получит. Это подойдет срочным курьерским службам. Для получения пропуска иностранцами действует упрощенный пакет документов, а также есть возможность оформлять годовой пропуск, — отметили в пресс-службе.

С 1 июля необходимо оформить только пропуск. Другие правила вступят в силу 1 января 2022 года: нужно будет предоставлять в Единую региональную информационно-навигационную систему Москвы сведения о движении грузовиков в зонах ограничения, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что ввод новых правил для грузовиков свыше 3,5 тонны в Москве перенесли на 1 июля. Такое решение связано с просьбами частных компаний, которым необходимо больше времени на адаптацию к новым условиям.