Ввод новых правил для грузовиков свыше 3,5 тонны в Москве перенесли на 1 июля

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Ввод новых правил въезда на территорию столицы для грузовиков массой свыше 3,5 тонны перенесли на 1 июля. Об этом в среду, 7 июня, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Перенос связан с многочисленными просьбами частных компаний.

— При этом некоторые крупные организации попросили выделить больше времени для адаптации — по их просьбам мы перенесли ввод новых правил на 1 июля, — написала пресс-служба.

Также с этой даты будет действовать переходный период: прежде всего необходимо получить пропуск, а регистрацию в системе РНИС (Единая региональная навигационно-информационная система города Москвы — прим. «ВМ») можно будет пройти до конца этого года.

Напомним, в марте 2021 года мэр Москвы Сергей Собянин объявил об ограничении движения по МКАД грузовиков весом свыше 12 тонн на год. Такое решение было принято из-за затруднения движения, которое возникало в связи с буксующими на дорогах фурами. Трафик перенаправили на ЦКАД и «бетонки» — А107 и А108. Новые правила должны были вступить в силу 5 мая.

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