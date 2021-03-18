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Новые правила въезда в Москву для грузовиков массой более 3,5 тонны заработают 5 мая
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Новые правила въезда в Москву для грузовиков массой более 3,5 тонны заработают 5 мая

Кирилл Николаев

Город
Россия, Центральная кольцевая автомобильная дорога Карта всех событий

Транзитные грузовики массой более 3,5 тонны переведут с МКАД на Центральную кольцевую автомобильную дорогу (ЦКАД) и трассы А107 и А108 с 5 мая. Об этом в четверг, 18 марта, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Транзитные машины весом более 12 тонн уже перешли на ЦКАД и «бетонки» А-107 и А-108. Теперь власти Москвы готовятся к переводу на ЦКАД и бетонки транзитных машин весом свыше 3,5 тонн. Это очень важное решение, которое сделает жизнь жителей Подмосковья удобнее и безопаснее. Изменения затронут только транзитные машины. Для грузовиков, которые возят товары в Москву, ничего не изменится.

Дептранс получает от представителей бизнеса множество вопросов. В четверг, 18 марта, пройдет семинар по разъяснению новых правил.

— Мы дадим месяц, чтобы те, кто обеспечивает ежедневную жизнедеятельность Москвы и Московской области, были полностью готовы. Ограничения вступят в силу 5 мая, — говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о первых итогах ограничения движения грузовиков по МКАД.

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