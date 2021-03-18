Компенсационные автобусы пустят по маршруту закрытого участка Калужско-Рижской линии метро

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, метро Беляево Карта всех событий

С 20 марта до 2 апреля вдоль закрытых станций Московского метрополитена на участке «Беляево — Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии будет запущено около 80 бесплатных компенсационных автобусов (КМ). Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В выходные дни на участке закрытых станций будут курсировать более 40 автобусов. Интервал движения составит менее минуты, а повторный вход в метро после КМ станет бесплатным.

Также пассажиров призвали пользоваться альтернативными маршрутами, так как компенсационные автобусы могут быть загружены.

Фото: Telegram / Дептранс

Ранее стало известно, что на участке «Беляево — Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии московского метро будет ограничено движение с 20 марта по 2 апреля. На данном направлении будет продолжена прокладка тоннеля БКЛ и строительство будущей станции «Воронцовская».

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