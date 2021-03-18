Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Компенсационные автобусы пустят по маршруту закрытого участка Калужско-Рижской линии метро
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Компенсационные автобусы пустят по маршруту закрытого участка Калужско-Рижской линии метро

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, метро Беляево Карта всех событий

С 20 марта до 2 апреля вдоль закрытых станций Московского метрополитена на участке «Беляево — Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии будет запущено около 80 бесплатных компенсационных автобусов (КМ). Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В выходные дни на участке закрытых станций будут курсировать более 40 автобусов. Интервал движения составит менее минуты, а повторный вход в метро после КМ станет бесплатным.

Также пассажиров призвали пользоваться альтернативными маршрутами, так как компенсационные автобусы могут быть загружены.

Компенсационные автобусы пустят по маршруту закрытого участка Калужско-Рижской линии метроФото: Telegram / Дептранс

Ранее стало известно, что на участке «Беляево — Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии московского метро будет ограничено движение с 20 марта по 2 апреля. На данном направлении будет продолжена прокладка тоннеля БКЛ и строительство будущей станции «Воронцовская».

Читайте также: Движение ограничат в Москве из-за закрытия участка Калужско-Рижской линии метро

МетроМоскваавтобус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталья Поклонская
Наталья Поклонская

Крымский референдум рано или поздно будет признан всеми

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Возраст Байдена не пощадил

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Работать женщины не перестанут

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сейчас нужны антитела, а не антидела

Вячеслав Екимов
Вячеслав Екимов

Миллион километров на велосипеде

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Вопросов к цифровому рублю много, ответов пока нет

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Дешевые игрушки таят опасность

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте