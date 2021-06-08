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Власти Москвы призвали владельцев кафе закрыть летние веранды из-за грозы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин  

Власти Москвы призвали владельцев кафе закрыть летние веранды из-за грозы

Кирилл Николаев

Город

Столичный департамент торговли и услуг попросил владельцев кафе и ресторанов закрыть летние веранды во вторник, 8 июня, из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным МЧС России, в Москве ожидается дождь и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду, возможна гроза. Владельцев заведений общественного питания попросили своевременно закрыть летние веранды. Более того, необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.

Ранее москвичей предупредили о сезоне дождей. Синоптики сообщали, что грозовые ливни ожидаются в Москве и Подмосковье, а также на юге России.

Читайте также: «Желтый» уровень опасности продлили в Москве из-за грозы и ветра

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