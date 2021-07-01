Столичному бизнесу одобрили почти 560 миллионов рублей в виде субсидий с начала года

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Московским предпринимателям одобрили заявки на гранты и субсидии на 559,5 миллиона рублей. Об этом в четверг, 1 июля, заявил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

— С начала года московским предпринимателям одобрили 500 заявок на общую сумму 559,5 миллиона рублей. Наибольшей популярностью у бизнеса пользуются компенсации за экспортные контракты, франшизу и за участие в выставках, — отметил он.

Различным компаниям одобряли заявки и субсидии на заседаниях экспертной комиссии департамента. На последнем заседании основная часть средств была одобрена для представителей экспорта Москвы. Они получили 32 гранта на общую сумму 84 миллиона рублей и семь субсидий на 4,3 миллиона рублей. Еще 78 предприятиям, которые работают по франшизе, одобрили 77,1 миллиона рублей субсидий.

Помимо этого, средства для компаний выделялись на создание нового или модернизации существующего продукта, компенсацию расходов на приобретение оборудования и уплату процентов по кредитам, на расходы за участие в выставках, затраты на продвижение товаров или услуг на рекламных интернет-площадках и одновременно на участие в выставках и продвижение в интернете.

Глава департамента отметил, что деньги также одобрили для компаний, которые продвигают свою продукцию через сервисы доставки еды и развивают гостиничный бизнес. Одобрили суммы и для организаций, которым нужно компенсировать услуги за комиссию маркетплейсов, отмечает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее Сергей Собянин утвердил меры поддержки общепита в Москве. Они теперь входят в программу предоставления субсидий малому и среднему бизнесу. Например, предприятия получат отсрочку от уплаты за аренду.