Среднемесячная температура в июне в Москве превысила норму

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Среднемесячная температура за июнь в столице оказалась на 3,2 градуса выше нормы. Об этом в четверг, 1 июля, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Минувший июнь в Центральной России оказался довольно теплым. Например, в Москве среднемесячная температура воздуха оказалась на 3,2 градуса выше нормы, — сообщил он.

Помимо этого он заявил, что за июнь в Москве были зафиксированы несколько температурных рекордов, а именно: 22 июня — плюс 33,7 градуса; 23 июня — плюс 34,8; 24 июня — плюс 34,5 и 27 июня — плюс 33,6. Также Тишковец отметил, что 23-го числа был зафиксирован температурный рекорд июня с 1901 года: воздух прогрелся до 34,8 градуса, отмечает РИА Новости.

Ранее Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в регионах России. Она может прийти в Северо-Западный федеральный округ, а также в Южный и Дальневосточный округа страны.