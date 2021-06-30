Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в регионах России

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Аномальная жара может прийти в Северо-Западный федеральный округ, а также в Южный и Дальневосточный округа России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, «проблемы с жарой» будут наблюдаться в республике Коми, в Архангельской и Волгоградской областях, где температура поднимется на 7-8 градусов выше нормы. Температура воздуха в данных регионах в ближайшие дни составит плюс 28-32 градуса, отметил Вильфанд.

Он добавил, что в Якутии и Хабаровском крае температура воздуха может увеличиться до 37 градусов тепла. В Чувашии столбик термометра будет показывать от плюс 31 до плюс 37 градусов.

— Юг Урала, Свердловская, Челябинская, Курганская области — там на 7-10 градусов выше нормы. Температура ожидается плюс 30-36 градусов. В Приволжском федеральном округе температура также на 7-10 градусов выше нормы, — приводит ТАСС слова синоптика.

Ранее главный специалист метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столице в последние дни июня. Так, по словам синоптика, жителей столицы ждет очень комфортная погода. При этом в первые выходные июля жителей столичного региона ожидает солнечная погода — в Москву и область придет скандинавский циклон.