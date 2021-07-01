Птенец стерхов появился в Московском зоопарке

Фото: Пресс-служба Московского зоопарка

Птенец стерхов появился в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, расположенном под Волоколамском. Стерхи — это вид журавлей, которые обитают в определенных местах северных регионов нашей страны. Они внесены в Междунароную красную книгу и Красную книгу России — их насчитывается всего около 3 тысяч особей.

— Численность стерхов — их также называют белыми журавлями — неуклонно снижается из года в год, приближаясь к критической отметке. В будущем вид может исчезнуть с лица земли. Поэтому зоопарки и питомники по всему миру трудятся над созданием резервной популяции и выпускают птенцов в дикую природу, — сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, Московский зоопарк принимает участие в программе по восстановлению популяции стерхов — орнитологи добились регулярного воспроизводства этих птиц. Новорожденный птенец позже будет выпущен в естественную среду обитания, чтобы помогать в увеличении численности редких созданий.

Фото: Пресс-служба Московского зоопарка

У стерхов окрас белого цвета, пока малыш не похож на своих взрослых родителей — он покрыт коричнево-рыжим пухом, но, ближе к трем годам жизни, станет таким же красивым, как и взрослые особи.

Журавленок растет быстро, он здоров и уже ест взрослую пищу — корюшку, салаку, личинки насекомых, саранчу, куриные яйца, пророщенную пшеницу, тертую морковь и специальный комбикорм.

Стерхи сами по себе долгожители. Они сторонятся людей, в дикой природе доживают до 70, а в неволе могут жить и более 80 лет. Всего в Центре зоопарка сейчас находятся 5 журавлей, включая птенца. В дикой природе они обитают в двух местах — восточная популяция находится на севере Якутии, западная — в Архангельской области, Республике Коми и Ямало-Ненецком округе. При этом стерхи — перелетные птицы. Они мигрируют в Китай и Индию, отмечает официальный сайт мэра Москвы.

Московский зоопарк также поделился видео, на котором можно увидеть маленького журавленка и взрослых особей.

Видео: Пресс-служба Московского зоопарка

Ранее Московский зоопарк рассказал, как пережил жару спасенный белый медвежонок. Она провела жаркий период в специальном прохладном вольере из ненагревающегося камня, купаясь в охлажденном бассейне.