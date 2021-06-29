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Московский зоопарк рассказал, как пережил жару спасенный белый медвежонок

Михаил Алимов

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Московский зоопарк рассказал, как пережил жару спасенный белый медвежонок
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Белый медвежонок Хатанга провела жаркий период в специальном прохладном вольере из ненагревающегося камня, купаясь в охлажденном бассейне. Об этом во вторник, 29 июня, сообщили в пресс-службе Московского зоопарка.

Медвежонка спасли с острова Большевик Красноярского края и передали на попечение Московскому зоопарку. Прошлая неделя запомнилась жителям столицы рекордной жарой, из-за которой воздух прогревался до 36 градусов. У москвичей возникло много вопросов о самочувствии приехавшей из достаточно холодных краев Хатанги.

— Многие задавали вопросы, как в самую жаркую погоду чувствовала себя малышка Хатанга… Конечно, белые медведи не очень любят жару. Но у специалистов Московского зоопарка большой опыт содержания этих полярных хищников, и они знают, как позаботиться о маленькой медведице. Вольер Хатанги сконструирован так, что во внутренних помещениях всегда сохраняется прохлада, — говорится в сообщении.

Представители зоопарка упомянули, что вольер для белых медведей сложен из толстого камня, который остается нормальной температуры даже в самую жаркую погоду. Внутри вольера всегда прохладно и в него не попадают прямые солнечные лучи.

Также во внутреннем вольере есть специальный домик Хатанги, где она укрывается. Сотрудники зоопарка регулярно меняют воду в бассейне, где проводит время маленькая хищница, отмечает РИА Новости.

На арктическом севере Красноярского края вахтовики золотодобывающей артели спасли от гибели белого медвежонка, который прибился к людям на острове Большевик. 21 апреля она прибыла в Московский зоопарк, а с 29 апреля начала там жить постоянно. Зоологи выяснили, что самке чуть больше года. Она была слишком истощена и весила всего 56 килограммов вместо положенных 90 килограммов. После стало известно, что имя маленькой медведице выберут москвичи — проводилось голосование, которое продлилось до 19 мая. Позже его перенесли на платформу «Активный гражданин», потому что в социальных сетях люди отдали практически одинаковое количество голосов за два варианта — Хатанга и Рада. В итоге ее стали звать Хатанга — по названию села, ближайшего крупного населенного пункта, рядом с которым был спасен медвежонок.

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