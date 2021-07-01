Московский урбанистический форум — 2021 стартовал в столице

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В столичном концертном зале «Зарядье» 1 июля состоится открытие Московского урбанистического форума — 2021. Первым выступит мэр Москвы Сергей Собянин на пленарном заседании «Города-суперзвезды. Слагаемые успеха».

Темой разговора станет успешная трансформация городов-лидеров. О вызовах, которые стоят перед ними, будут разговаривать мэр Стамбула Экрем Имамоглу, профессор Лондонской школы экономики и политических наук Рики Бердетт, президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и немецкий архитектор и директор Zaha Hadid Architects Патрик Шумахер.

Прямая трансляция данного выступления будет проходить на страницах форума в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» в 10:00 1 июля.

Также в течение всего ивента в различных залах будут проходить разные мероприятия. Всего на форуме используются 9 залов: «Москва», «Орион», «Сириус», «Альтаир», «Центавр», «Вега», Urban Health, «Капелла Onlinе» и «Альдебаран Online». Будет вестись и трансляция пресс-центра.

Ранее сообщалось, что на МУФ специалисты расскажут о том, какими должны стать пространства будущего. Фестиваль пройдет в формате онлайн.