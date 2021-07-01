ФСБ задержала главаря татарстанского звена группировки «Хизб ут-Тахрир»*

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Член организации «Хизб ут-Тахрир»*, которого задержали в Татарстане, вербовал мусульман в ряды террористов и распространял воинствующую исламскую идеологию. Об этом в четверг, 1 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы безопасности (ФСБ).

— Федеральной службой безопасности во взаимодействии с подразделениями Федеральной службы войск национальной гвардии и МВД России в рамках проведенной специальной операции в Республике Татарстан задержан главарь татарстанского звена международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, — говорится в сообщении.

Ранее, в апреле, в Новосибирской и Кемеровской областях сотрудники ФСБ разгромили ячейку террористической организации «Хизб ут-Тахрир»*. В пресс-службе отметили, что участники группировки вели деятельность антиконституционного характера, которая основана на принципах так называемого всемирного халифата.

*«Хизб ут-Тахрир» — террористическая организация, запрещенная на территории России.