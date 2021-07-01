Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Выставка «Вы не одни!» откроется в детской библиотеке в Москве

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Вы не одни!» откроется в детской библиотеке в Москве
Фото: Юлия Московкина / пресс-служба выставки

Российская государственная детская библиотека приглашает взрослых и детей на фотовыставку «Вы не одни!». В экспозиции представлена серия профессиональных фотосессий в поддержку родителей, у которых дети родились раньше срока. Проект реализован благотворительным фондом «Провидение».

Фотографии подросших детей, чей вес при рождении не достигал и килограмма, вдохновят и поддержат другие семьи. Кроме того, посетители выставки познакомятся с деятельностью фонда.

В рамках выставки пройдут мастер-классы для юных посетителей, лекции врачей и психологов для родителей. Дети смогут сделать диафильм, научиться играть на гуслях, узнать, как написать и издать свою первую книгу, снять видео для TikTok, а также принять участие в интерактивном представлении с клоуном и фокусником.

Выставка открыта с 7 по 19 июля, сообщает пресс-служба выставки.

Читайте также:
выставкаРоссийская государственная детская библиотекаблаготворительность
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прижатые к Гавайям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что необходимо детям

Александр Поляков
Александр Поляков

Передаем опыт регионам страны

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Променяли ради мелких подачек

Все мнения
О проекте