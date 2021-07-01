Выставка «Вы не одни!» откроется в детской библиотеке в Москве

Фото: Юлия Московкина / пресс-служба выставки

Российская государственная детская библиотека приглашает взрослых и детей на фотовыставку «Вы не одни!». В экспозиции представлена серия профессиональных фотосессий в поддержку родителей, у которых дети родились раньше срока. Проект реализован благотворительным фондом «Провидение».

Фотографии подросших детей, чей вес при рождении не достигал и килограмма, вдохновят и поддержат другие семьи. Кроме того, посетители выставки познакомятся с деятельностью фонда.

В рамках выставки пройдут мастер-классы для юных посетителей, лекции врачей и психологов для родителей. Дети смогут сделать диафильм, научиться играть на гуслях, узнать, как написать и издать свою первую книгу, снять видео для TikTok, а также принять участие в интерактивном представлении с клоуном и фокусником.

Выставка открыта с 7 по 19 июля, сообщает пресс-служба выставки.