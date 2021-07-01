Месси не договорился с «Барселоной» об условиях нового контракта

Фото: instagram.com/leomessi

Аргентинский футболист Лионель Месси впервые за всю профессиональную карьеру в спорте стал свободным от клуба игроком. Капитану сборной Аргентины не удалось достигнуть договоренности с руководством футбольного клуба «Барселона» о продлении контракта.

Соглашение спортсмена с командой истекло в четверг, 1 июля. Теперь футболист имеет право стать игроком любого другого клуба, передает Nation News.

Месси защищал цвета «Барселоны» с 2003 года — с самого начала своей карьеры. Аргентинец является единственным в мире футболистом, который шесть раз становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее стало известно, что годовой заработок Лионеля Месси оказался на 44 миллиона долларов меньше, чем у ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора, который стал самым высокооплачиваемым спортсменом года. Кроме спорта, в этом помогло Макгрегору активное продвижение собственного бренда виски. В рейтинге также выделили малоизвестного россиянам игрока в крикет Вирата Кохли, чей годовой заработок достиг 31,5 миллиона долларов.