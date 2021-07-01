Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Месси не договорился с «Барселоной» об условиях нового контракта

Полина Долганова

Спорт
Месси не договорился с «Барселоной» об условиях нового контракта
Фото: instagram.com/leomessi

Аргентинский футболист Лионель Месси впервые за всю профессиональную карьеру в спорте стал свободным от клуба игроком. Капитану сборной Аргентины не удалось достигнуть договоренности с руководством футбольного клуба «Барселона» о продлении контракта.

Соглашение спортсмена с командой истекло в четверг, 1 июля. Теперь футболист имеет право стать игроком любого другого клуба, передает Nation News.

Месси защищал цвета «Барселоны» с 2003 года — с самого начала своей карьеры. Аргентинец является единственным в мире футболистом, который шесть раз становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее стало известно, что годовой заработок Лионеля Месси оказался на 44 миллиона долларов меньше, чем у ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора, который стал самым высокооплачиваемым спортсменом года. Кроме спорта, в этом помогло Макгрегору активное продвижение собственного бренда виски. В рейтинге также выделили малоизвестного россиянам игрока в крикет Вирата Кохли, чей годовой заработок достиг 31,5 миллиона долларов.

Читайте также:
Лионель МессиБарселонафутбол
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прижатые к Гавайям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что необходимо детям

Александр Поляков
Александр Поляков

Передаем опыт регионам страны

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Променяли ради мелких подачек

Все мнения
О проекте