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Зеленский ответил Путину на его слова о единых русском и украинском народах

Полина Долганова

Политика
Зеленский ответил Путину на его слова о единых русском и украинском народах
Фото: president.gov.ua

Украинцы и русские не являются одним народом, несмотря на то, что у них много общего. Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на соответствующее заявление президента России Владимира Путина.

— Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии, — заявил украинский лидер в интервью Интерфакс-Украина.

По его мнению, если бы жители России и Украины были бы одним народом, то «в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развевался бы желто-голубой флаг».

Зеленский также не исключил, что что-то общее между гражданами двух стран может появиться в будущем, если удастся остановить тотальное разделение между Россией и Украиной.

Он подытожил, что-то общее, что должно быть сейчас между странами, — это цель закончить войну в Донбассе и вернуть Украине ее территории. По мнению Зеленского, невозможно говорить о единстве и открыто захватывать территории Украины.

Напомним, ранее в ходе прямой линии Путин заявил, что Украина не входит в список недружественных стран, потому что украинский народ не является для России недружественным. Кроме того, по его мнению, русский и украинский народы являются единым целым.

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