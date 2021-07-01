Путин подписал закон об открытии в РФ филиалов крупных зарубежных IT-компаний

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает крупные зарубежные IT-компании открывать филиалы или представительства в России. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, с 1 января 2022 года владельцы интернет-ресурсов, чья аудитория превышает 500 тысяч российских пользователей в день, должны будут зарегистрироваться как юридические лица в России, чтобы «в полном объеме представлять интересы головных компаний».

Также законом установлен комплекс мер принуждения компаний, специализирующихся на информационных технологиях, к выполнению российского законодательства. В качестве меры наказания в случае невыполнения предусматривается возможность частичной или полной блокировки ресурса.

В перечень порталов, чьи владельцы должны будут открыть свои представительства, предварительно вошли: Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, WhatsApp, Telegram, Google, Amazon, Aliexpress.com, Wikipedia.org и многие другие. Отмечается, что список может корректироваться.

Законодательная инициатива была внесена в Государственную думу 21 мая 2021 года несколькими депутатами из думского комитета по информационной политике и сенатором Алексеем Пушковым, пишет ТАСС.

Ранее в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не планирует блокировать зарубежные социальные сети. Власти планируют работать с представителями ресурсов, а проблемы есть лишь с теми соцсетями, которые не выполняют российское законодательство, добавил президент. Путин выразил надежду, что открытие в России представительств зарубежных платформ позволит более не прибегать к замедлению их работы.