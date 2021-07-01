Андрей Бочкарев: Девять новых домов переданы под заселение по программе реновации

Фото: АГН Москва

В Москве переданы под заселение девять новых домов по программе реновации. Об этом в четверг, 1 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Таким образом, сегодня участники программы переселяются уже в 107 домов из 118 построенных. Всего на данный момент начато переселение 43,3 тысячи жителей из 290 старых домов. 32,4 тысячи москвичей уже завершили переезд в новые квартиры, — рассказал он.

По его словам, уже ввели по программе реновации в столице 1,4 миллиона квадратных метров жилья. Продолжается строительство 174 объектов. Их площадь составляет 2,8 миллиона квадратных метров. В стадии проектирования находятся еще 117 новостроек общей площадью 2,3 миллиона «квадратов», подчеркивает Бочкарев.

Также он сообщил, что по технологии умного сноса совершен демонтаж 54 старых домов.

Ранее заммэра рассказал, что более пяти миллионов «квадратов» жилья строят и проектируют по реновации в городе. При этом более 32 тысяч москвичей заселились в новые квартиры.