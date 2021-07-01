Сергей Собянин рассказал о работе властей по благоустройству районов столицы

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Столичные власти работают на пределе своих возможностей, реализуя проекты по благоустройству районов города. Об этом в четверг, 1 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на пленарном заседании «Города-суперзвезды. Слагаемые успеха» в ходе Московского урбанистического форума — 2021.

По его словам, правительство города должно создавать «распределенные места в каждом районе столицы».

— Только это может дать эффект, поэтому масштаб преобразования просто огромен. Сделать это совсем в короткое время практически невозможно. Мы работаем в этом направлении практически на пределе возможностей, — заявил глава города.

Он также отметил важность комплексного развития территорий.

По его словам, необходимо понимать, что для москвичей крайне важна территориальная идентификация. В сознании многих горожан любовь к своему району превосходит даже осознание значимости города. Именно поэтому необходимо комплексно развивать Москву — от каждого двора до каждого района, передает агентство городских новостей «Москва».

1 июля в столице начал работу юбилейный Московский урбанистический форум (МУФ). Тема первого дня крупного международного конгресса — «Города-суперзвезды». По традиции форум открыл мэр города Сергей Собянин. Выступая на пленарной сессии, глава российской столицы подчеркнул, что в этом году выбран смешанный режим проведения события: кто-то подключался онлайн, другие могут присутствовать лично. Причиной тому серьезнейшие мировые вызовы, устроенные пандемией коронавирусной инфекции. Опасный вирус заставляет корректировать мировые экономические процессы.