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«Страшная картина»: более 200 детей погибли в результате ДТП в этом году

Илья Ашуров

Марина Найденкова

Происшествия
«Страшная картина»: более 200 детей погибли в результате ДТП в этом году
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

За последние 10 лет детская смертность в результате ДТП снизилась почти в два раза. Однако все равно ежегодно в результате аварий на дорогах гибнут дети. Об этом в четверг, 1 июля, заявил глава Госавтоинспекции Михаил Черников на пресс-конференции в МИЦ «Известия».

По словам главы ведомства, только в 2020 году в ДТП погибли 522 ребенка. В абсолютном большинстве эпизодов дети умирают на месте происшествия. Зачастую это связано с тем, что родители не используют детские кресла или не пристегивают ребенка.

— Уже более 200 ребятишек погибло в этом году. Страшная картина. Самое главное, что 70 процентов детей погибают в автомобиле, — заключил Черников.

Ранее председатель профсоюза столичных таксистов Александр Макаров призвал водителей высаживать родителей с непристегнутыми детьми. По его мнению, водителям такси нельзя пренебрегать правилами дорожного движения, «написанными кровью», и поддаваться на уговоры пассажиров совершить поездку, не пристегивая ремнями безопасности детей.

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