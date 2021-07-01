Эксперт Минздрава: Почти у всех пациентов с коронавирусом на ИВЛ есть штамм «дельта»

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Большинство пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся на искусственной вентиляции легких, предположительно, заразились штаммом COVID-19 «дельта». В настоящее время у пациентов наблюдается более тяжелое течение болезни. Об этом рассказал заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

— Мне кажется, сегодня в наших отделениях, в наших стационарах, фактически все пациенты, а их подавляющее большинство — 90 процентов, имеют этот пресловутый штамм «дельта», — сказала специалист.

Он добавил, что сейчас пациенты переносят коронавирус хуже, чем 2–3 месяца назад. У большого количества граждан появляется необходимость в кислородной терапии, кислородной поддержке, в том числе и ИВЛ.

Авдеев подытожил, что, по его мнению, практически все пациенты сейчас заражены штаммом «дельта», пишет ТАСС.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что новый штамм коронавируса «дельта» является самым заразным среди выявленных вариантов вируса и быстро распространяется среди непривитого населения. По его словам, штамм уже был обнаружен в 85 странах.

Замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко 25 июня заявила, что первого пациента со штаммом «дельта плюс» выявили в России.