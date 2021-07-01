Звезду «Тайн Смолвиля» приговорили к трем годам тюрьмы за вербовку в секту

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Суд над актрисой Элисон Мэк, известной по сериалу «Тайны Смолвиля», завершился 30 июня. Ее признали виновной в многолетних издевательствах над членами секты. Суд приговорил ее к трем годам тюрьмы.

Актриса вступила в секту в 2019 году вместе с коллегой по сериалу Кристин Кройк. Мэк стала одним из лидеров. Благодаря своей популярности она заманивала девушек в организацию, где они попадали в руки основателя секты Кита Раньера. Жертвы подвергались сексуальному насилию и моральным унижениям, Раньер морил их голодом и не давал воды. Некоторые из девушек были убиты или пропали без вести.

Эллисон Мэк была арестована в 2018 году. Актриса отрицала свою вину, но позже призналась, что помогала основателю организации находить новых девушек для торговли.

Ей грозило до 17 лет тюрьмы, хотя защита настаивала на домашнем аресте. В суде звезда заявила, что жалеет о своем участии в культе, и попросила прощения у жертв.

— Мне жаль тех из вас, кого я ввела в организацию. Мне жаль, что я когда-либо подвергала вас гнусным и эмоционально оскорбительным планам извращенного человека, — передает слова Мэк издание Hollywood Reporter.

В октябре 2020 года основателя секты Кита Раньера осудили на 120 лет. В суде показания против него дали более 20 женщин. Среди жертв преступника также был 15-летний подросток.

Созданная Раньером организация NXIVM предлагала платные семинары личностного и профессионального роста. Для этого была создана специальная программа обучения. Руководителям организации были предъявлены уголовные обвинения в использовании рабского труда и сексуальной эксплуатации. Как выяснилось в ходе разбирательств, участницы секты подвергались клеймению.