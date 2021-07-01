Ярослав Кузьминов покинул пост ректора ВШЭ

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Один из основателей Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов ушел с поста ректора. Об этом в четверг, 1 июля, рассказал РБК источник, близкий к руководству вуза. Информацию также подтвердил представитель ВШЭ.

Кузьминов займет должность научного руководителя университета. Ранее на этом посту был 87-летний доктор экономических наук Евгений Ясин, с которым в начале 1990-х годов Кузьминов обсуждал концепцию создания нового экономического вуза в России. Так, в 1992 году возник НИУ ВШЭ.

Ясин попросил освободить его от своих обязанностей по состоянию здоровья. Теперь он станет почетным научруком «Вышки».

Ярослав Кузьминов возглавлял НИУ ВШЭ на протяжении 28 лет.