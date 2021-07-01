Путин заявил, что Россия продолжит помогать Белоруссии

Фото: Администрация президента РФ

Россия продолжит всесторонне помогать Белоруссии в условиях сложной внутриполитической обстановки в стране и внешних попыток раскачать ситуацию. Об этом на онлайн-форуме регионов двух государств сообщил президент России Владимир Путин.

— Мы продолжим оказывать всестороннюю помощь братскому белорусскому народу в нынешней не самой простой внутриполитической обстановке в Белоруссии, — заявил российский лидер.

По его словам, Россия планирует и далее поддерживать граждан Белоруссии «в противостоянии санкционным ограничениям» со стороны Евросоюза.

По мнению президента РФ, запрет на поставку из Белоруссии в страны ЕС некоторых товаров негативно влияет на бизнес и наносит ущерб простому населению.

Он подытожил, что именно об этом стоит задуматься тем, кто продолжает вводить санкционные меры, пишет ТАСС.

Ранее Европейский союз ввел секторальные санкции в сфере экономики в отношении Белоруссии. В пакет санкций вошли ограничения на торговлю нефтепродуктами и табачными изделиями, запрет на передачу военных технологий и приборов для прослушки. Кроме того, ЕС ввел запрет на услуги страхования для властей республики.