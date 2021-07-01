Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин заявил, что Россия продолжит помогать Белоруссии

Полина Долганова

Политика
Путин заявил, что Россия продолжит помогать Белоруссии
Фото: Администрация президента РФ

Россия продолжит всесторонне помогать Белоруссии в условиях сложной внутриполитической обстановки в стране и внешних попыток раскачать ситуацию. Об этом на онлайн-форуме регионов двух государств сообщил президент России Владимир Путин.

— Мы продолжим оказывать всестороннюю помощь братскому белорусскому народу в нынешней не самой простой внутриполитической обстановке в Белоруссии, — заявил российский лидер.

По его словам, Россия планирует и далее поддерживать граждан Белоруссии «в противостоянии санкционным ограничениям» со стороны Евросоюза.

По мнению президента РФ, запрет на поставку из Белоруссии в страны ЕС некоторых товаров негативно влияет на бизнес и наносит ущерб простому населению.

Он подытожил, что именно об этом стоит задуматься тем, кто продолжает вводить санкционные меры, пишет ТАСС.

Ранее Европейский союз ввел секторальные санкции в сфере экономики в отношении Белоруссии. В пакет санкций вошли ограничения на торговлю нефтепродуктами и табачными изделиями, запрет на передачу военных технологий и приборов для прослушки. Кроме того, ЕС ввел запрет на услуги страхования для властей республики.

Читайте также:
Владимир ПутинАлександр ЛукашенкоБелоруссия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кибератаки уткнутся в киберщит

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что необходимо детям

Александр Поляков
Александр Поляков

Передаем опыт регионам страны

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Променяли ради мелких подачек

Все мнения
О проекте