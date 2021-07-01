Столичный Депздрав ответил на сообщения о проблемах с QR-кодами в ФСБ и ФСО

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Если пациент сделал прививку от коронавируса в частных, ведомственных или федеральных столичных медицинских учреждениях, QR-код можно будет найти на портале «Госуслуги» или в соответствующем мобильном приложении. Об этом в четверг, 1 июля, рассказали в пресс-службе московского департамента здравоохранения.

— Получить код также можно на портале mos.ru. В этом случае после заполнения специальной формы данные будут сверены с региональным и федеральным регистрами вакцинированных, — говорится в сообщении Депздрава.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ и ФСО не могут получить свои коды, так как не все клиники связаны с Единой медицинской информационно-аналитической системой (ЕМИАС). Еще один гражданин рассказал, что данные работников этих ведомств не вносятся в реестр системы, пишет РБК.

Напомним, 16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

С 28 июня организации общественного питания в Москве будут запрашивать у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека, либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

QR-код можно получить в электронной медкарте на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», на сайте «Госуслуги», в приложении «Госуслуги Стоп коронавирус» и с помощью сервиса immune.mos.ru.