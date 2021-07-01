Екатерина Гусева показала повзрослевших детей
Актриса Екатерина Гусева опубликовала фотографии с повзрослевшими детьми. Трогательными семейными кадрами звезда поделилась на своей странице в Instagram.
Поклонники восхитились увиденными снимками: «Красивые все! И мама, и дети», «Какой прекрасный сын, мамина внешность!», «У красивой мамы — красивые дети!!!».
На фото изображены дети актрисы, которые родились в браке с бизнесменом Владимиром Абашкиным —Алексей и Анна.
Старшему сыну Гусевой сейчас 23 года, дочке Ане всего 11 лет.
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