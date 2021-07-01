Екатерина Гусева показала повзрослевших детей

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Актриса Екатерина Гусева опубликовала фотографии с повзрослевшими детьми. Трогательными семейными кадрами звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Поклонники восхитились увиденными снимками: «Красивые все! И мама, и дети», «Какой прекрасный сын, мамина внешность!», «У красивой мамы — красивые дети!!!».

На фото изображены дети актрисы, которые родились в браке с бизнесменом Владимиром Абашкиным —Алексей и Анна.

Старшему сыну Гусевой сейчас 23 года, дочке Ане всего 11 лет.