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«Штурм 30-градусной высоты»: синоптик рассказал, когда в Москву вернется жара

Иван Юминов

Город
«Штурм 30-градусной высоты»: синоптик рассказал, когда в Москву вернется жара
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Начало следующей недели в Москве ознаменуется дневными температурами в районе 25–27 градусов, а затем столбики термометров начнут «штурмовать 30-градусную высоту». Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 1 июля.

— Вся неделя следующая будет антициклональная, малооблачная, тихая, никаких осадков. В понедельник, 5 июля, ночью плюс 14–16, днем плюс 25–27, — рассказал синоптик.

Дневная температура во вторник, 6 июля, поднимется до 27–29 градусов, а в среду, 7 июля, — до 28–30 градусов.

В четверг и пятницу, 8 и 9 июля, столбики термометров поднимутся днем до 20–25 градусов. Аномальной жары текущий скандинавский антициклон, вероятно, не принесет, приводит слова Тишковца РИА Новости.

Ранее Тишковец сообщал, что среднемесячная температура за июнь в Москве оказалась на 3,2 градуса выше нормы. В городе в прошлом месяце зафиксировали четыре температурных рекорда.

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