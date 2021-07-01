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Полицейские задержали мужчину, укравшего чужие деньги из банкомата на юго-западе Москвы

Юлия Павлушова

Происшествия
Полицейские задержали мужчину, укравшего чужие деньги из банкомата на юго-западе Москвы
Фото: Moscow-live
Россия, Москва, Красноказарменная улица Карта всех событий

Столичные полицейские задержали мужчину по подозрению в краже денег, оставленных в банкомате. Об этом в четверг, 1 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

Инцидент произошел на Красноказарменной улице. Москвич снимал 140 тысяч рублей в банкомате, а после ушел, забыв забрать наличные. Когда он опомнился и вернулся за деньгами, их на месте уже не оказалось.

Полицейские задержали подозреваемого в краже, ранее судимого 38-летнего приезжего. Выяснилось, что он стоял у соседнего банкомата, когда потерпевший забыл деньги. Он не растерялся и присвоил забытую сумму себе. Средства мужчина успел потратить.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Ранее «ВМ» сообщала, что московские полицейские задержали 40-летнего приезжего, который подозревается в хищении денег и вещей у пенсионерки.

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