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Мужчина обокрал 85-летнюю пенсионерку в центре Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Мужчина обокрал 85-летнюю пенсионерку в центре Москвы
Фото: МВД
Россия, Москва, Нижняя Красносельская улица Карта всех событий

Столичная полиция задержала 40-летнего приезжего, который подозревается в хищении денег и вещей у пенсионерки. Об этом в среду, 30 июня, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по столице Екатерина Гузь.

По словам представителя ведомства, 85-летняя женщина забыла пакет со своими вещами на скамейке рядом с домом на Нижней Красносельской улице. Увидев бесхозный пакет, мужчина подошел к нему, осмотрел: в сумке он обнаружил деньги, телефон и банковские карты.

Мужчина решил не искать владельца вещей, а просто присвоить найденное себе и скрыться.

Момент попал на камеры видеонаблюдения.

Видео: ГУ МВД России по Москве

Вскоре мужчина был задержан.

— Со слов злоумышленника, мобильный телефон он выкинул, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Часть похищенного имущества у него изъята, — заключила Гузь.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Ранее «ВМ» писала, что злоумышленники обокрали пенсионеров на 1,5 миллиона рублей в Подмосковье.

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