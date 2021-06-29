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Более полумиллиона долларов похитили из банковского сейфа москвича

Илья Ашуров

Происшествия
Более полумиллиона долларов похитили из банковского сейфа москвича
Фото: Википедия
Россия, Москва, Пресненская набережная Карта всех событий

Неизвестные похитили из банковского сейфа жителя столицы 560 тысяч долларов США. Об этом во вторник, 29 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Москвич хранил крупную сумму денег в одном из банков на Пресненской набережной. Он не посещал финансовую организацию более трех месяцев. Совершив визит, мужчина неожиданно для себя обнаружил, что его обокрали: денег в сейфе не было.

Потерпевший заявил о материальном ущербе на сумму около 40 миллионов рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Ранее «ВМ» писала о похожем случае: из банковской ячейки москвича похитили крупную сумму денег. В полицию обратился житель столицы. Он рассказал, что пришел в отделение банка на Пресненской набережной, чтобы забрать деньги, находящиеся в арендуемой им ячейке. Однако к его удивлению хранилище оказалось пустым.

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