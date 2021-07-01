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Жителя Подмосковья подозревают в издевательствах над семилетней дочерью

Юлия Павлушова

Происшествия
Жителя Подмосковья подозревают в издевательствах над семилетней дочерью
Фото: СК РФ
Россия, Московская область, Коломна Карта всех событий

Жителя Подмосковья подозревают в истязании малолетней дочери. Об этом в четверг, 1 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, 34-летний житель Коломны в августе прошлого года причинил семилетней девочке телесные повреждения, а также психологические страдания.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». Расследование продолжается. В частности, следствие направит в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее «ВМ» сообщала, что женщине, выбросившей грудного ребенка своей подруги с высоты 13-го этажа в Москве, вынесли обвинительный приговор.

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