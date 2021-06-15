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Выбросившую младенца из окна в Москве женщину приговорили к 17 годам колонии
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Выбросившую младенца из окна в Москве женщину приговорили к 17 годам колонии

Михаил Алимов

Происшествия

Дарье Шавелкиной, выбросившей грудного ребенка своей подруги с высоты 13-го этажа, вынесен обвинительный приговор. Она получила 17 лет колонии общего режима. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 15 июня, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Также суд удовлетворил иск родителей погибшей девочки, они получат компенсацию в пять миллионов рублей, — заключила Нефедова.

Напомним, Шавелкина 4 декабря 2020 года находилась в гостях у подруги на улице Летчика Ульянова. Когда та отошла в другую комнату, обвиняемая взяла трехмесячную дочь подруги на руки и выбросила из окна 13-го этажа.

5 декабря ее арестовали. В тот момент Шавелкина сама была беременна, а свой поступок объяснила психическим расстройством. Позже экспертиза показала, что женщина симулирует болезнь.

Ранее «ВМ» писала, что жестоко убивший невесту москвич получил 14,5 года колонии. По данным следствия, мужчина нанес ей не меньше 80 ударов.

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