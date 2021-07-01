Энтомолог рассказал, что нельзя делать после укуса овода или слепня

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На место укуса овода или слепня нужно нанести смягчающую лекарственную мазь и ни в коем случае не трогать его грязными руками. Для предотвращения контакта с кровососущими насекомыми стоит использовать репелленты или носить одежду, прикрывающую открытые части тела. Об этом «Вечерней Москве» рассказал энтомолог Юрий Гниненко.

По его словам, реакция на укус овода или слепня зависит от поведения человека. Стоит попытаться предотвратить его негативные последствия, а не усугубить их. Аллергикам и вовсе лучше обходить стороной места обитания этих насекомых, посоветовал эксперт.

— Нельзя тереть место укуса или чесать его грязными руками. Лучше сразу намазать его специальным смягчающим средством. Но самое главное — не паниковать. В противном случае может случиться нехорошая ситуация, — порекомендовал Гниненко.

Избежать укусов оводов и слепней помогут специальные средства и плотные ткани, отметил собеседник «ВМ».

— Защищаться от оводов и слепней нужно репеллентами, как и от любых других кровососов. Лучше надевать специальную одежду, чтобы осталось немного открытых частей тела. Тогда насекомые существенно меньше будут докучать, — заверил эксперт.

Он добавил, что оводы и слепни крайне редко встречаются в крупных населенных пунктах. Обезопасить себя стоит, в первую очередь, людям, которые живут за городом или отдыхают на природе. Также важно помнить о том, что основной жертвой указанных насекомых являются животные, в частности, рогатый скот, заключил Гниненко.