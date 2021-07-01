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Дочь писателя Виктора Драгунского скончалась на 56-м году жизни

Полина Долганова

Общество
Дочь писателя Виктора Драгунского скончалась на 56-м году жизни
Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA 3.0

Российский драматург и детская писательница Ксения Драгунская скончалась в возрасте 55 лет. Она была дочерью знаменитого писателя Виктора Драгунского. Трагичную новость в четверг, 1 июля, сообщил брат Ксении, прозаик Денис Драгунский.

— Она умерла от перитонита, лучшие врачи не смогли спасти, — рассказал он.

Брат писательницы уточнил, что женщина ушли из жизни скоропостижно, около 11:30 утра, передает МК.

Ксения Драгунская родилась в Москве 20 декабря 1965 года. За свою писательскую карьеру она успела побывать членом и председателем комиссии по драматургии Союза театральных деятелей России. В 1994 году Драгунская удачно дебютировала с пьесой «Яблочный вор» на фестивале молодой драматургии «Любимовка». Ее произведения печатались в таких культовых журналах, как «Искусство кино», «Новый мир», «Октябрь» и «Дружба народов».

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