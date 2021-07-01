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Полиция проверит жительницу Красноярска после видео о фальсификации ПЦР-тестов

Юлия Павлушова

Происшествия
Полиция проверит жительницу Красноярска после видео о фальсификации ПЦР-тестов
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Административную проверку в отношении директора филиала туристического агентства в Красноярске инициировали после публикации в Сети резонансного ролика, сообщили в пресс-центре МВД России.

Речь идет о видео, на котором женщина рассказала о том, как якобы помогала COVID-положительным клиентам получить отрицательный результат ПЦР-теста.

В действиях директора фирмы нашли признаки правонарушения «Злоупотребление свободой массовой информации», пишет МВД Медиа.

По результатам проверки примут процессуальное решение.

Ранее «ВМ» сообщала, что эксперт рассказал, как работают фальшивые QR-коды о вакцинации против коронавируса и как их получают мошенники.

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