Полиция проверит жительницу Красноярска после видео о фальсификации ПЦР-тестов

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Административную проверку в отношении директора филиала туристического агентства в Красноярске инициировали после публикации в Сети резонансного ролика, сообщили в пресс-центре МВД России.

Речь идет о видео, на котором женщина рассказала о том, как якобы помогала COVID-положительным клиентам получить отрицательный результат ПЦР-теста.

В действиях директора фирмы нашли признаки правонарушения «Злоупотребление свободой массовой информации», пишет МВД Медиа.

По результатам проверки примут процессуальное решение.

Ранее «ВМ» сообщала, что эксперт рассказал, как работают фальшивые QR-коды о вакцинации против коронавируса и как их получают мошенники.