Полиция проверит жительницу Красноярска после видео о фальсификации ПЦР-тестов
Административную проверку в отношении директора филиала туристического агентства в Красноярске инициировали после публикации в Сети резонансного ролика, сообщили в пресс-центре МВД России.
Речь идет о видео, на котором женщина рассказала о том, как якобы помогала COVID-положительным клиентам получить отрицательный результат ПЦР-теста.
В действиях директора фирмы нашли признаки правонарушения «Злоупотребление свободой массовой информации», пишет МВД Медиа.
По результатам проверки примут процессуальное решение.
Ранее «ВМ» сообщала, что эксперт рассказал, как работают фальшивые QR-коды о вакцинации против коронавируса и как их получают мошенники.