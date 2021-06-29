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Эксперт рассказал, как работают фальшивые QR-коды и как их получают мошенники

Марина Найденкова

Общество
Эксперт рассказал, как работают фальшивые QR-коды и как их получают мошенники
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Фальшивые QR-коды о вакцинации ведут на фишинговые сайты, а имеющиеся приложения не способны это проверять. Нужно вводить другие способы дополнительной авторизации, ведь мошенники еще и могут накодировать QR-коды в специально созданных или украденных личных кабинетах на сайте госуслуг. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров.

Расшифровать для проверки имеющийся или сгенерировать новый QR-код не составляет никакого труда. Для этого существует большое число программ и облачных сервисов.

— С началом запуска кодирования ресторанов и кафе в столице мошенники стали распространять свои QR-коды, ведущие на фишинговые сайты. Другой вопрос в том, что QR-коды могут и должны проходить проверку путем дополнительной авторизации через телефон, электронную почту, соцсети, госуслуги и тому подобное. Работать это должно через мобильное приложение, — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что если у мошенников есть задача создавать фальшивые QR-коды для прохода в рестораны, то они могут накодировать их в специально созданных или украденных личных кабинетах на госуслугах или на mos.ru. А уже после этого дальше продавать в даркнете.

— Программы для выявления фальшивых изображений тоже есть, постоянно развиваются вслед за развитием дипфейков. Они анализируют гистограмму изображения и выявляют вставки в него сторонних фрагментов. Более сложные системы анализируют изображения при помощи искусственного интеллекта, выявляя их нереальность или несовпадение с существующими объектами, — подчеркнул Бедеров.

С 28 июня с помощью QR-кодов обеспечивается «бесковидный» формат работы столичных заведений, заявки на который подали уже более шести тысяч рестораторов. Такой код могут получить люди, которые привились от коронавируса, переболели им в течение шести месяцев или получили отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.

При этом, как заявил глава Департамента торговли и услуг Москвы Сергей Немерюк, столичные рестораторы готовы компенсировать посетителям затраты на ПЦР-тесты.

Правила о работе столичных заведений в режиме COVID-free ввел мэр Москвы Сергей Собянин в своем указе. Также он заявил, что эксперимент с таким форматом работы кафе и ресторанов станет бессрочным.

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