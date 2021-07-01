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Сергей Собянин: Транспортная система столицы создается на десятилетия вперед

Иван Юминов

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Сергей Собянин: Транспортная система столицы создается на десятилетия вперед
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Новая транспортная система столицы формируется на десятилетия вперед, в городе активно ведется строительство метро и дорог. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 1 июля.

— Мощная новая транспортная система означает вообще новый этап в истории транспорта Москвы. Не на сегодня, на десятилетия вперед формируется новый транспортный каркас, новые хордовые магистрали, новая дорожная сеть, — рассказал глава города в эфире телеканала «Россия 24».

Все это, по словам мэра, соединяется в единую систему. Последние десять лет в городе активно строят метро, развязки и дороги. Москве удалось обогнать многие города по развитию транспортной инфраструктуры, добавил Собянин.

Столице удалось, по словам мэра, в рекордные сроки открыть движение по МЦК и создать два Московских центральных диаметра (МЦД). Власти планируют в ближайшие годы достроить БКЛ и первый участок новой Троицкой линии метро, а также продлить ветки до аэропорта Внуково и района Северный.

Планируется открыть МЦД-3 Зеленоград — Раменское, большинство работ завершат на МЦД-4 Апрелевка — Железнодорожный, отметил глава города.

— Мультимодальные пересадки тоже уникальны, когда объединяются все виды транспорта. Если раньше человек, который приезжал поездом пригородного сообщения, платил по тарифу один раз, потом пересаживался на метро — платил второй раз, то сегодня такая пересадка бесплатна, — подчеркнул мэр.

Москва по сути является крупнейшим транспортно-пересадочным узлом, через который проходит половина транзитных пассажиров страны, рассказал Собянин.

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