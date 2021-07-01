Андрей Бочкарев анонсировал начало строительства кластера «Ломоносов»

Фото: Пресс-служба МУФ

Строительство наземной части первого корпуса научно-технологического кластера «Ломоносов» начнется в ближайшее время, объект планируется построить за два-три года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 1 июля.

— Сейчас на площадке строительства первого корпуса будущего кластера «Ломоносов» прошел подготовительный этап: вынос сетей, подготовка временных сооружений, обустройство площадки, в ближайшее время планируем направить проектную документацию по объекту в государственную экспертизу и после ее прохождения приступить к основному этапу строительства, — рассказал заммэра в рамках Московского урбанистического форума (МУФ).

На территории построят десятиэтажное здание площадью 65 тысяч квадратных метров. Там появятся офисы технологичных компаний с центрами испытаний, сертификации, а также с лабораториями.

1 июля в столице начал работу юбилейный МУФ. Тема первого дня международного конгресса — «Города-суперзвезды». По традиции форум открыл мэр Москвы Сергей Собянин.