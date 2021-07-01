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Продавцов поддельных справок о вакцинации задержали на юге Москвы

Юлия Павлушова

Происшествия
Продавцов поддельных справок о вакцинации задержали на юге Москвы
Фото: Pixabay
Россия, Москва, Большая Тульская улица Карта всех событий

Полицейские обнаружили в южной части столицы офис, где продавали поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19. Об этом в четверг, 1 июля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оперативники нашли в Сети объявление о продаже липовых документов. Стражи порядка купили сертификат и получили его от курьера. Посылку ему передал мужчина возле бизнес-центра на Большой Тульской улице.

Позже самих продавцов фальшивых справок нашли и задержали. Ими оказались два москвича.

В офисе на Большой Тульской они изготавливали поддельные сертификаты и продавали их в интернете. Во время обысков в офисе нашли 50 незаполненных бланков и 20 штампов медицинских организаций.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.

Ранее «ВМ» сообщала, что пятерых курьеров с поддельными сертификатами о вакцинации задержали в Москве.

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