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Андрей Бочкарев: 142 спортивных объекта построили в Москве с 2011 года

Иван Юминов

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Андрей Бочкарев: 142 спортивных объекта построили в Москве с 2011 года
Фото: Пресс-служба МУФ

С 2011 года в городе построили 142 спортивных объекта, всего до 2023 года их число приблизится к 200. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 1 июля.

— В Москве с 2011 года было построено 142 спортивных объекта, включая сооружения ультрасовременного класса, такие как стадионы «Лужники», «Спартак», «ЦСКА» и «Динамо», — рассказал заммэра в рамках Московского урбанистического форума (МУФ).

До конца 2023 года власти планируют построить 46 новых спортивных объектов, что доведет их общее число примерно до 200, добавил Бочкарев.

1 июля в столичном парке «Зарядье» начал работу юбилейный МУФ. Тема первого дня международного конгресса — «Города-суперзвезды». По традиции форум открыл мэр Москвы Сергей Собянин. Более 450 спикеров примут участие в мероприятиях, из них 191 участника подключат к дискуссиям в формате телемоста.

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