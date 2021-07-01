Психолог дала совет, как после отпуска пережить первую рабочую неделю

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В первые дни после выхода на работу из отпуска не нужно взваливать на себя много задач и пытаться все успеть. Также не стоит в этот период браться за новые проекты. Этим в беседе с «Вечерней Москвой» сказала психолог Надежда Акимова.

— Режим никто не отменял, поэтому следуйте своему расписанию, но не более чем. Старайтесь не браться за новые проекты в первую неделю после отпуска. Если у вас остались «хвосты», распределите их максимально комфортно, но постарайтесь завершить все в течение всей недели. Очень важно ваше личное отношение к работе. Старайтесь в первую неделю делать то, что действительно доставляет вам удовольствие. Еще одна важная часть — это эмоциональный настрой. Вы отдохнули, набрались новых сил и энергии. Просто сохраните их, — посоветовала собеседница «ВМ».

По словам Акимовой, после отпуска каждому россиянину стоит найти свой личный способ поддержания энергичного и позитивного состояния, приобретенного во время отдыха. Это поможет надолго сохранить ресурсы для продуктивной работы.