Андрей Бочкарев: Более 70 медицинских объектов построят в Москве к 2024 году

Фото: Пресс-служба МУФ

До конца 2023 года в столице планируется построить 74 медицинских центра. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 1 июля.

— Сегодня в Москве уделяется большое внимание модернизации системы здравоохранения, частью этой программы является строительство новых объектов. С 2011 года мы возвели более 100 новых объектов здравоохранения, сейчас в планах до конца 2023 года у нас строительство еще 74 ультрасовременных многофункциональных медицинских центров, — рассказал заммэра в рамках Московского урбанистического форума (МУФ).

Бочкарев добавил, что в их число войдут шесть многопрофильных больниц, столько же скоропомощных комплексов, а также 30 поликлиник. Это, по его словам, поднимет систему столичного здравоохранения на еще более высокий уровень.

1 июля в столичном парке «Зарядье» начал работу юбилейный МУФ. Тема первого дня международного конгресса — «Города-суперзвезды». По традиции форум открыл мэр Москвы Сергей Собянин. Более 450 спикеров примут участие в мероприятиях, из них 191 участника подключат к дискуссиям в формате телемоста.