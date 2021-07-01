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Бывший муж вновь подал в суд на Елену Ксенофонтову

Иван Юминов

Общество
Бывший муж вновь подал в суд на Елену Ксенофонтову
Фото: www.instagram.com/elena_ksenofontova_official

Бывший муж актрисы Елены Ксенофонтовой, исполнившей роль в сериале «Кухня», адвокат Александр Рыжих, вновь подал на нее в суд.

— Рыжих А. Н. требует уменьшения размера алиментов. Пока заявление оставлено без движения до 26 июля, так как не соблюден ряд требований по его составлению, — рассказали в Головинском районном суде Москвы.

Это не первый судебный иск, который Рыжих подал на артистку. До этого он обвинял ее в избиении, пытался забрать у нее недвижимость и лишить опеки над дочерью. Несколько месяцев назад суды закончились, но теперь бывший супруг решил обратиться с новым иском.

Ксенофонтова неоднократно жаловалась, что он превратил ее жизнь в ад. По словам актрисы, Рыжих подвергал ее психологическому и физическому насилию.

Она также обвиняла супруга в том, что тот длительное время не платил алименты, из-за чего накопился долг в районе миллиона рублей. Их десятилетняя дочь тяжело перенесла развод, но ей удалось пройти через это с помощью психологов. Девочка даже сыграла вместе с мамой в «Кухне», отмечает StraHit.

Ранее сообщалось, что телеведущая Ксения Бородина подала на развод с мужем, бизнесменом Курбаном Омаровым. Причины расставания пары неизвестны.

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