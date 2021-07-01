«Я не гулящая»: Екатерина Гусева объяснила, почему рано вышла замуж

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему уже в 22 года вышла замуж за бизнесмена Владимира Абашкина, с которым до сих пор находится в браке.

— А я не гулящая. Я росла семейным, домашним ребенком, маминой и папиной дочкой, и чувствовала себя так уютно под их крылом, что мне очень сложно было воспринять себя как личность, как самостоятельную единицу, — рассказала артистка.

После поступления в театральное училище имени Щукина она стала уходить из дома утром и возвращаться в одиннадцать вечера. На четвертом курсе она познакомилась с Абашкиным и после окончания института вышла за него замуж.

С тех пор, по словам Гусевой, она находится под его крылом, его ей «подарило небо». В этом она похожа на своих отца и мать, а также бабушку и дедушку, которые быстро определились с человеком, с кем хочется прожить всю жизнь, рассказала артистка изданию «7 Дней».

Ранее Гусева опубликовала фотографии с повзрослевшими детьми — Алексеем и Анной, которые родились в браке с Абашкиным.