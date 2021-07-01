Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Я не гулящая»: Екатерина Гусева объяснила, почему рано вышла замуж

Иван Юминов

Общество
«Я не гулящая»: Екатерина Гусева объяснила, почему рано вышла замуж
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему уже в 22 года вышла замуж за бизнесмена Владимира Абашкина, с которым до сих пор находится в браке.

— А я не гулящая. Я росла семейным, домашним ребенком, маминой и папиной дочкой, и чувствовала себя так уютно под их крылом, что мне очень сложно было воспринять себя как личность, как самостоятельную единицу, — рассказала артистка.

После поступления в театральное училище имени Щукина она стала уходить из дома утром и возвращаться в одиннадцать вечера. На четвертом курсе она познакомилась с Абашкиным и после окончания института вышла за него замуж.

С тех пор, по словам Гусевой, она находится под его крылом, его ей «подарило небо». В этом она похожа на своих отца и мать, а также бабушку и дедушку, которые быстро определились с человеком, с кем хочется прожить всю жизнь, рассказала артистка изданию «7 Дней».

Ранее Гусева опубликовала фотографии с повзрослевшими детьми — Алексеем и Анной, которые родились в браке с Абашкиным.

Читайте также:
Екатерина Гусевамуж и женабрак
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кибератаки уткнутся в киберщит

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что необходимо детям

Александр Поляков
Александр Поляков

Передаем опыт регионам страны

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Променяли ради мелких подачек

Все мнения
О проекте